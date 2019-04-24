قوات_الاحتلال تستهدف الفلسطينيين قبالة مناطق حدودية في #غزة

الخليج - واس استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الفلسطينيين بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة قبالة مناطق حدودية في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، أن الأبراج العسكرية وكذلك قوات مترجلة على الحدود أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، وإلى الجنوب قبالة موقع صوفا شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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