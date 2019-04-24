تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير

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أميرة الشهري
نفذت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير (بنين وبنات) ، ١٥٢٥ برنامجا تدريبيا خلال العام الدراسي الجاري ، استفاد منها ٣٤٦٧٣ متدربا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية بمختلف مكاتب التعليم بالمنطقة .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تركزت حول تمكين المعلم من خلال ” الحقائب الأساسية “، وعمليات التعليم والتعلم ، ومشروع توطين التدريب ( مكّن ) والذي اشتمل على ١٢١ برنامجا استفاد منها ٣٧٥ متدربا في 25 مدرسة ، إضافة إلى منصة التدريب الإلكتروني ” ساعة برمجة ” والتي استفاد منها ٥٠٠ معلم و أكثر من ٥٩٠٠ طالب ، فيما قُدمت حقائب تقييم مستويات التحصيل الدراسي (المستوى الأول) لـ١٢٠ متدربا ، كما تم عقد ملتقى التطوير المهني التعليمي الأول بعسير ، والذي استفاد منه ٧٠٠ معلم ومعلمة بمشاركة ٧ إدارات تعليمية .
وأضاف الجوني : أن الإدارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق التميز في التنمية المهنية لمنسوبي ومنسوبات التعليم ، وتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية وفرق تدريبية متميزة وصولا للريادة في مجال التدريب والتطوير .
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