البرلمان العربي يطالب بقرارات تردع انتهاكات #الحوثي وتحمي أعضاء النواب اليمني

صحيفة الخليج الالكترونية

تابع البرلمان العربي الوضع في الجمهورية اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وأدان بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب، وتلقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أمس الثلاثاء رسالةً مكتوبةً من السيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومن هذه الانتهاكات فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون ، ومصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية.

وأدان رئيس البرلمان العربي هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وحمَّل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

واستمراراً لجهود البرلمان العربي لدعم الشعب اليمني والشرعية في الجمهورية اليمنية، خاطب رئيس البرلمان العربي أمس الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي الإنقلابية وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي الإنقلابية بالقوة.

وأكد د. السلمي مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة اليمن وسلامة وسـيادة أراضـيه.