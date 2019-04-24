نائب وزير الدفاع: النظام الإيراني مستمر في دعم الإرهاب والتطرف منذ عام 1979

قال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان إن “النظام الإيراني مستمر منذ عام 1979 في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتغذية الطائفية والانقسام ولا يعترف بالدولة الوطنية”.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، أن طهران تتعامل من “منطلقات ثورية عابرة للحدود، وتقوم بممارسات خطيرة تتنافى مع القانون الدولي، ومن هذه الأعمال احتضان الإرهابيين وتزويد الجماعات المتطرفة الميليشيات بالتمويل والأسلحة، وأول المتضررين من هذه السياسات هو الشعب الإيراني”.

وأوضح أن “المنطقة تقف أمام مفترق طرق يستلزم موقفا حازما، فإما أن نرضخ لسياسات الفوضى والدمار ونهج تصدير الثورة والطائفية ورؤية رجعية تريد أن تعيد المنطقة إلى الوراء، وإما أن نحسم أمرنا برؤية نخطو بها واثقين نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لشعوبنا جميعا”.