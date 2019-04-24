وزارة_العدل تدعو 228 مرشحًا لاستكمال مسوغات تعيينهم

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة العدل 228 مرشحًا على المرتبة السادسة ممن تقدموا على وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي، وباحث قانوني)، وكذلك وظائف (الأمن والسلامة) بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم من خلال الدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني هنا والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فروع الوزارة في المناطق المتقدم لوظائفها.

ونبهت وزارة العدل على جميع المرشحين بسرعة مراجعة فروع الوزارة التي تم التقديم عليها خلال أسبوع من تاريخه لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة كافة، موضحة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة يعد عدولًا عن التعيين.