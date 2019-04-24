بدء صرف حوافز المعلمين والمعلمات.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ وزارة التعليم، غدًا الخميس، صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين جزئيًّا أو كليًّا للحافز في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة ومشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المرحلة الابتدائية، وذلك بنهاية دوام غد الخميس الموافق 20 من شعبان 1440هـ.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم القصيم بموقع “تويتر”، تعميما تم إصداره بخصوص صرف الحوافز، وتضمن المعلمين والمعلمات المكلفين كليا أو جزئيًّا بغير تخصصاتهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة ومشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المرحلتين المتوسطة والثانوية تبدأ حوافزهم بنهاية دوام الاثنين الأول من رمضان 1440هـ.