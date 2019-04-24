آخر مستجدات الحرب في ليبيا.. هذه حصيلة المعارك في طرابلس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 21 يوما من القتال والحرب المستعرة بين قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقر لها، ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل الجاري إلى 264 قتيلاً، وأصيب 1266 بجروح بينهم مدنيون.

وفي الساعات الأخيرة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة ضحايا المعارك ارتفعت إلى 264 قتيلاً وألف و266 جريحاً، بينهم 21 على الأقل من القتلى و69 من الجرحى مدنيين.

ودعت منظمة الصحة العالمية مجدداً إلى "وقف مؤقت للمعارك" بين الجانبين وإلى "احترام القانون الإنساني الدولي"، وفق ما ذكرته "الوكالة الفرنسية".

وتسببت المواجهات بتهجير 35 ألف شخص و"عمليات النزوح مستمرة بوتيرة متنامية كل يوم" كما أعلنت الاثنين ماريا دو فالي ريبيرو، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام "تقديرية فقط".

وأوضحت أن "الوضع الإنساني متفاقم مع استمرار المعارك والتي تستخدم فيها خصوصاً المدفعية الثقيلة مستهدفة بعض الأحياء الشديدة الكثافة السكانية في المدينة".

وفي الساعات الأخيرة، كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، ارتفعت إلى 254 قتيلاً و1228 جريحاً خلال 19 يوماً.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك من خلال فرقها الطبية المتخصصة.

في السياق، وعلى خط المواجهات، قالت حكومة الوفاق الليبية إن قواتها قطعت الإمدادات القادمة لقوات حفتر من مدينة غريان، وأكدت أنها بدأت ملاحقة أبناء حفتر تمهيدا لإصدار أوامر قبض بحقهم وإحالتها إلى الشرطة الدولية (إنتربول).

وأكد مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن قوات الوفاق سيطرت على كامل منطقة الهيرة على الحدود الإدارية لمدينة غريان.

وأفاد المصدر في تصريحات صحفية بانسحاب قوات حفتر إلى مدينة غريان، مخلفةً وراءها جثثا وآليات وعربات مدمرة جراء الاشتباكات التي جرت في الأيام الأخيرة.

واعتبر المصدر أنه بسيطرة قوات الوفاق على منطقة الهيرة ينقطع أحد خطوط إمداد قوات حفتر الرئيسية القادمة من غريان.

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وقال فريق من وكالة رويترز إن بلدة العزيزية باتت تحت السيطرة التامة لقوات الوفاق حيث فتحت المتاجر أبوابها بعد أيام من القتال.

وإلى الجنوب من العزيزية شاهد فريق من رويترز تنقل في قرى على الطريق إلى الهيرة، العديد من السيارات المحترقة التابعة لقوات حفتر وخمسة قتلى على الأقل.

من جهة أخرى، خاطب وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا السلطات القبرصية لوقف منح جوازات سفر قبرصية لأربعة من أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك إلى حين إصدار أوامر قبض بحقهم وإحالتها إلى الشرطة الدولية.

وقال باشاغا في رسالة إلى وزير داخلية قبرص إن خالد والصديق وبلقاسم وصدام -أبناء حفتر- متورطون ومتهمون بقضايا جنائية عدة كالسطو على مصرف ليبيا المركزي وارتكاب أفعال إجرامية أخرى.

وأفادت الرسالة بوصول معلومات إلى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تفيد بأن أبناء حفتر الأربعة تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية.

في المقابل، أكد "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن طيرانه قصف مواقع "للجماعات المسلحة" في طرابلس.

وجاء في بيان صدر عن غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لـ"الجيش الوطني: "ما سمع من تفجير ضخم تلته هزة شعر بها سكان العاصمة وما جاورها ناتج عن قصف جوي استهدف موقعا للجماعات المسلحة يحتوي كميات ضخمة من الذخيرة والمتفجرات والمقذوفات والأسلحة غرب جنزور".

وسابقا اليوم، أفادت وسائل إعلام ليبية بسماع دوي انفجارات متلاحقة في طرابلس، سبقها تحليق للطيران في سماء المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرقي ليبيا، أطلق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين.

وبحسب تقارير إعلامية، لم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، بل أعلنت مصادر حكومة الوفاق قبل يوم أنها انتقلت من الدفاع إلى مرحلة الهجوم بعد جملة من الخسائر والانتكاسات التي منيت بها قوات حفتر في العديد من المحاور.