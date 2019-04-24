مستغلة وقف إطلاق النار.. الحوثي يصعد من معاركه في اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد اخترقت الميليشيات الحوثية اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث صعدت الجماعة من عملياتها العسكرية في محافظات الضالع والبيضاء ولحج، وسط وجنوب اليمن.

وكانت القوات اليمنية المشتركة قد أوقفت معاركها مع الحوثيين على إثر اتفاق وقف إطلاق النار، فيما استغلت الميليشيات الحوثية، حالة الهدوء التي تشهدها بقية جبهات القتال.

وخلال الأيام الماضية، أحرزت ميليشيات الحوثيين تقدمًا ميدانيًا في مديرية "ذي ناعم" ومناطق في مديرية "الزاهر" في محافظة البيضاء، وسط البلاد، التي تربطها حدود جغرافية مع 8 محافظات أخرى.

وأجبرت تلك المعارك مئات الأسر على النزوح، خصوصًا في المناطق الرابطة بين محافظتي إب والضالع، في ظل استمرار قصف الحوثيين دفعيًا وبطريقة عشوائية للمناطق السكينة.

جبهات جديدة

وفتحت الميليشيات الحوثية جبهات أخرى للقتال في "الحشأ" و"العود" و"بيت الشوكي" بمحافظة الضالع، إلى جانب جبهات "حمك" و"دمت" و"مريس" التي كانت مشتعلة سابقا.

وتجدّد القتال مرة أخرى في منطقتي "كرش" و"المسيمير" بمحافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من جهة الشمال، بعد تحريرها قبل أكثر من عام، وتبدو الميليشيات عازمة على التقدم صوب مديرية ”يافع“ المحاذية لمحافظة البيضاء، وفقًا لمصادر ميدانية متعددة.

وتشهد جميع تلك المناطق المشتعلة معارك كرّ وفرّ بين مليشيات الحوثيين وقوات الجيش اليمني وقوات من "الحزام الأمني" وألوية "العمالقة"، تتخللها مشاركات للطيران الحربي التابع للتحالف العربي المشترك.

استنفار حكومي

وأعلن قائد اللواء الخامس في الجيش اليمني العميد عبده الحالمي، استعادة مواقع في جبهة "حمك" و"العريف" ومواقع مطلّة على معسكر "حلم" غربي "حمك" بمنطقة العود بين محافظتي إب والضالع.

وأثارت تلك العمليات العسكرية الجديدة، مخاوف لدى أبناء المحافظات الجنوبية التي تحررت من ميليشيات الحوثيين قبل أكثر من 3 سنوات، من تكرار الحوثيين لتمددهم نحو مناطق الجنوب.

في حين استنفرت القوات العسكرية المحلية كقوات ”الحزام الأمني“ وألوية ”العمالقة“، وأرسلت تعزيزاتها العسكرية إلى تلك المناطق لمواجهة التعزيزات العسكرية الكبيرة التي يرسلها الحوثيون.

تقدم حوثي

وكشف مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا من محورين في مديرية الحشاء غرب الضالع، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق عدة بينها الطاحون والدخلة وقلعة يراخ والزقماء.

وأضاف أن "أنصار الله" قطعت بسيطرة مقاتليها على منطقة الزقماء وطريقها، أمدادات الجيش من مديرية الضالع مركز المحافظة، وأصبحت القوات محاصرة باستثناء طرق فرعية.

ووفقا للمصدر، فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة ضوران مركز مديرية الحشاء، وسط استماتة من الجيش والمقاومة الشعبية الموالية له، في صد تقدم "أنصار الله".

وذكر أن طيران التحالف قصف تجمعات لمقاتلي "أنصار الله" في مديريتي الحشاء ودمت، ملحقا خسائر في صفوف الجماعة.

وتكمن أهمية مديرية الحشاء الواقعة غرب محافظة الضالع، في كونها تربط محافظتي تعز وإب بالضالع.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في جبهات الضالع، موقعةً عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، في ظل تقدم ميداني لمقاتلي الجماعة.

اتفاق لم يتم

Advertisements

ويعد الانسحاب من مدينة الحديدة جزءا مهما، من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اتفقت الأطراف عليه في السويد، في ديسمبر الماضي.

وكان يفترض أن يقود ذلك إلى محادثات أوسع، لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

ويتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح الآلاف من السجناء، الأمر الذي لم يحدث بعد.

وتناشد الأمم المتحدة دول العالم تمويل برامج مساعدات لليمن.

بدوره أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام المبرمة في السويد، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق، و"تحديد الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذه".

وكان قد حث اليماني المبعوث الدولي إلى اليمن، الجنرال مايكل لوليسغارد، على اتخاذ "موقف حازم" تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتابع: "على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها، وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

اتفاق السويد

وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافىء.

ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرًا في 29 ديسمبر المنصرم، بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" تعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب كي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.

وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة.

إلا أن سكانًا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يومًا بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.

كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.

لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.

ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.

ويتهم التحالف الحوثيين بخروقات عدة للهدنة، ويؤكد عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.