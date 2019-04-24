اللبنانية هدى بركات تحصد جائزة «البوكر»

أعلنت الأمانة العامة للجائزة العالمية للرواية العربية، المعروفة إعلاميًا باسم البوكر العربية، مساء الثلاثاء، اسم الفائز بجائزة أفضل رواية عربية، وذلك على هامش معرض أبوظبى الدولى للكتاب.
وفازت بالجائزة، الروائية اللبنانية هدى بركات، عن روايتها «بريد الليل»، الصادرة عن دار الآداب.
وكانت القائمة القصيرة قد أعلنت في 5 فبراير الماضى، وضمت كلا من رواية «بريد الليل» للروائية اللبنانية هدى بركات، ورواية «شمس بيضاء باردة» للأردنية كفى الزعبى، ورواية «صيف مع عدو» للسورية شهلا العجيلى، ورواية «الوصايا» للمصرى عادل عصمت، ورواية «النبيذة» للعراقية إنعام كجه جى، ورواية «بأى ذنب رحلت» للمغربى محمد المعزوز.
هدى بركات، روائية لبنانية، وصلت مرة واحدة إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية عبر روايتها «ملكوت هذه الأرض» العام 2013، بينما بلغت القائمة القصيرة لجائزة «مان بوكر العالمية» للعام 2015، وفازت أيضا العام 2000 بجائزة نجيب محفوظ عن روايتها «حارث المياه» وبجائزة سلطان العويس العام 2018.
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