إسرائيل ستطلق اسم ترامب على بلدة في الجولان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بلدة جديدة بالجولان تحمل اسم "ترامب" قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها ستطلق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان كتعبير عن الامتنان لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمته إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور بشأن الجولان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثرا عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي".

وأضاف بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أنه "سيقدم قرارا للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان".

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