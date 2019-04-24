المستشفى السلطاني يدشن جهازا متطورا لفحص كريات الدم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة من التدشين

من التدشين

مسقط -

دشّن المستشفى السلطاني ممثلاً بدائرة المختبرات الطبية أمس الأول الاثنين جهازا من نوعية Alinity H-series لفحص وقياس كريات الدم المختلفة الذي تنتجه شركة Abbott العالمية والذي يعد الأحدث من نوعه على الصعيد الدولي، وذلك بحضور المدير العام المساعد للشؤون الطبية المساعدة بالمستشفى السلطاني د.مهنا بن سليمان المصلحي، ومدلينا فالكاو -ممثلة الفرع الرئيسي للشركة- إلى جانب عدد من الكوادر الصحية والإدارية العاملة بالمستشفى السلطاني والمراكز التخصصية التابعة له.

وأكّدت رئيسة قسم علم أمراض الدم بالمستشفى السلطاني د.سليمى اللمكية بأن تدشين الجهاز يأتي لفحص وقياس كريات الدم المختلفة ومواكبة أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في مجال المختبرات الطبية والتي بدورها تساهم في الارتقاء بجودة الرعاية التشخيصية والعلاجية بالمستشفى.

مميزات الجهاز

وأوضحت مدلينا فالكاو -ممثلة الفرع الرئيسي لشركة Abbott- بأن الجهاز يُستخدم في إجراء العديد من الفحوصات التشخيصية أبرزها: قياس عدد وأنواع خلايا الدم وتحديد أنواع الأورام السرطانية المختلفة وأنواع فقر الدم وقياس كمية الهيموجلوبين بالدم وكذلك يلجأ إليه في التشخيص الأولي لأمراض الدم، ناهيك عن قدرته على تشخيص العديد من الأمراض المختلفة.

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وأشار حسين اللواتي -مشرف مختبر علم أمراض الدم بالمستشفى السلطاني- إلى أن الجهاز يتميّز بالعديد من المزايا والخصائص أهمها دقة وسرعة تحصيل نتائج فحوصات عيّنات الدم والقيام بعدة عمليات في آن واحد كتحميض شرائح الدم وقياس خلايا الدم بالإضافة إلى احتواء الجهاز على مجهر تكبير دقيق وهو ما يساعد على رؤية ومعاينة خلايا الدم متناهية الصغر، كما يتميّز بالقدرة على إجراء 65 شريحة تحميض للدم و240 فحصا لعيّنات الدم في الساعة الواحدة، ومعاينة خلايا الدم من 7 أبعاد عوضاً عن 4 أبعاد في الجهاز السابق، فضلاً عن سهولة وسلاسة استخدامه. وأردف اللواتي بأن الجهاز لا يقتصر على إجراء فحوصات وقياسات خلايا الدم بل يتعدى ذلك ليشتمل على إجراء الفحوصات التشخيصية لسوائل الجسم المختلفة.

تجربة وتطوير الجهاز

وأوضح أسامة علي -المدير الإقليمي لوحدة علم أمراض الدم بشركة الشرق الأوسط وإفريقيا- أن تطوير الجهاز وتجريبه جرى في ثلاثة مراكز طبية عالمية هي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، إضافة إلى المستشفى السلطاني؛ وذلك نظراً لارتفاع معدل انتشار أمراض الدم الوراثية بالسلطنة، ووجود اختلاف في تركيبة خلايا الدم الوراثية بالسلطنة عن بقية دول العالم، ناهيك عن أن المختبرات الطبية بالمستشفى السلطاني تضم كوادر صحية ذات خبرة وكفاءة في التعامل مع أحدث الأجهزة الطبية في مجال المختبرات.

يذكر أن الطاقم المشرف على الجهاز جرى تدريبه على طرق استخدامه ولمدة شهر بواسطة خبراء وممثلين دوليين لشركة Alinity H- series.

جدير بالذكر أن المختبرات الطبية في المستشفى تسعى جاهدة من أجل توفير أحدث الأجهزة والمعدات في مجال المختبرات الطبية، إضافة إلى امتلاكها لكوادر صحية ذات مهنية وكفاءة عالية؛ وهو ما أهّل المختبرات الطبية بالمستشفى السلطاني لنيل شهادة المطابقة المعتمدة بناءً على المواصفات الدولية «الأيزو 15189» المتخصصة في مجال المتطلبات العامة في إثبات الكفاءة والنزاهة وذلك في العام 2016 كأول مؤسسة صحية حكومية على مستوى الشرق الأوسط تحظى بهذه الشهادة والتي تُمنح من قِبل مؤسسة الاعتماد الدولية بالمملكة المتحدة (UK).