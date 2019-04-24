دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تعزز تواجد خدمتها Apple Music في الشرق الأوسط لتصل 50 مليون أغنية

أعلنت شركة آبل عن تعزيز تواجد خدمتها الموسيقية وتطبيقها Apple Music في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى 50 مليون أغنية متنوعة ستتوفر في سبع مناطق، هي: الإمارات العربية المتحدة، السعودية، البحرين، عمان، الأردن، لبنان، ومصر.

واحتفت آبل بهذا الإنجاز من خلال إطلاق وجهة جديدة في الشرق الأوسط على المنصة باسم Sounds of Arabia لتساعد المستخدمين في استكشاف مجموعة الفئات الموسيقية من الشرق الأوسط، والتي يتم إعدادها بواسطة خبراء محليين.

وقالت الشركة في بيانها حول الأمر: “تأتي Sounds of Arabia تكريمًا لجميع المشاريع الإبداعية التي تحظى بشعبية محلية بينما تتجاوز موسيقاهم الحدود المحلية لتتحدث لغة العالمية كالفرقة الأردنية أيلول الذين يدمجون جذورهم العربية بموسيقى إندي روك.”

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وأضافت: ” تعمل خدمة Apple Music انطلاقاً من شغف تجاه اكتشاف أفضل المواهب في الشرق الأوسط، وهي تمنح الفنانين المحليين منصة عالمية تُمكّنهم من تقديم موسيقاهم إلى الجماهير حول العالم، وتُسلط الضوء على أعمالهم، وتدعمها من خلال مقالات تحريرية مثل نشر أعمال فرقة 74 سول الأردنية الفلسطينية وفرقة كايروكي المصرية في العديد من متاجر Apple Music عبر أنحاء العالم.”

وتهتم خدمة آبل الموسيقية بأحدث الموسيقى الدولية وأبرزها، إضافة إلى تقديمها كتالوج ضخم يحتوي على قوائم التشغيل Essential Playlist لكل من الفنانين ضمن مجموعة تحتوي على 50 مليون أغنية مختلفة. كما تهتم الشركة بالفئات المختلفة من الموسيقى بأطيافها الخليجي والمغربي والشعبي والمصري واللبناني.

التدوينة آبل تعزز تواجد خدمتها Apple Music في الشرق الأوسط لتصل 50 مليون أغنية ظهرت أولاً على عالم التقنية.