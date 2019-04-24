دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جهاز Zephyrus G GA502 المخصص للألعاب يقدم من Asus بسعر 1199 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Asus في فعاليات مؤتمرها الذي أقيم مؤخراً عن مجموعة مميزة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، والتي تضم الجيل الجديد من المعالجات، وجهاز Zephyrus G GA502 هو أحد إصدارات Asus لهذا العام الذي ينطلق بمعالج AMD وكرت الشاشة من Nvidia مع سعر جيد 1199 دولار.

ينطلق جهاز الحاسب المحمول Zephyrus G GA502 إلى الأسواق اليوم بمعالج Ryzen 7 3750H من AMD، مع كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Ti من إنفيديا، في تصميم مميز نحيف للجهاز مع سعر جيد بين الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

وتقدم Asus هذا الإصدار اليوم في Best Buy في الولايات المتحدة بسعر 1199 دولار، حيث يضم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، كما تقدم Asus نموذج بتكوينات أقل مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام حيث يتوفر هذا النموذج للحجز المسبق في Amazon بسعر 1099 دولار.

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كما يأتي جهاز Zephyrus G GA502 بشاشة 15 إنش مميزة بجودة عرض FHD، تدعم تحديث إطارات بمعدل 60 Hz أو 120HZ، كما يتميز تصميم هذا الإصدار بسماكة 19.9مم، ويأتي بوزن 2.1كجم، إلا أن هذا الإصدار يأتي دون كاميرة webcam.

المصدر

هذا الموضوع جهاز Zephyrus G GA502 المخصص للألعاب يقدم من Asus بسعر 1199 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.