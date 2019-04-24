امبراطورية فيسبوك تخسر مئات الملايين بسبب استمرار السقطات

دبي - بواسطة محمد فارس © الفيسبوك الفيسبوك

مصراوي- وكالات:

كشفت تقارير لمحللين اقتصاديين أن شركة فيسبوك ستدفع على ما يبدو ثمن الفضائح التي تلاحقها منذ نحو عام، إذ تواجه احتمال انخفاض أرباحها الفصلية للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015.

وتعرضت فيسبوك لسلسلة من الأزمات بعد وقائع انتهاكات الخصوصية، وفضائح الأخبار المزيفة، ويتوقع المحللون أن ينخفض صافي ربح الشركة إلى 4.7 مليارات دولار في الربع الأول، مقابل حوالي 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2018.

وربما ينسحب ذلك على انخفاض أرباح فيسبوك السنوية لعام 2019 التي بلغت 28.7 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تنفق الشركة مبالغ إضافية على مواجهة الأخبار المزيفة، والمحتوى غير القانوني، ومعالجة انتهاكات البيانات، ومخاوف الخصوصية.

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وتتضمن سلسلة الفضائح دور فيسبوك في التأثير الروسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفضيحة شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، التي حصلت على بيانات شخصية من ملايين الملفات الشخصية، دون موافقة، ثم بث فيسبوك هجمات نيوزيلندا التي خلفت 50 قتيلاً، ورفض مارك زوكربيرج في مقابلة بعد الهجمات الالتزام بأي تغييرات في تقنية البث المباشر، بما في ذلك التأخير الزمني في البث المباشر.

واعترفت فيسبوك، المالكة لمنصة إنستجرام، الأسبوع الماضي: أن الملايين من مستخدمي إنستجرام تأثروا بسبب خطأ أمني، أكثر مما كانت قد كشفت سابقًا، وذلك بعد أن خزنت بطريق الخطأ كلمات مرور مئات الملايين من المستخدمين، دون تشفير.

وضاعفت الشركة خلال العام الماضي كمية الأموال التي تنفقها على أمن وحماية مارك زوكربيرج، ليصل المبلغ إلى حوالي 22.6 مليون دولار.