شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام اللبنانى: إسرائيل تحاول تجنيد عملاء لها تحت ستار رحلات سياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الأمن العام اللبنانى النقاب عن أن إسرائيل تحاول النفاذ إلى لبنان عن طريق تجنيد عملاء لها ضمن وفود تحت ستار "رحلات سياحية"، من أجل استخدامهم لأهداف أمنية واستخباراتية.
ودعا الجهاز - فى بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين اللبنانيين، وأصحاب مكاتب السياحة والسفر، إلى التنبه لعدم الوقوع ضحية هذا الأمر الذى تم اكتشافه، موضحا أن أشخاصا وشركات يدعون تنظيم رحلات سياحية مختلفة إلى لبنان، والترويج لها عن طريق الرسائل الإلكترونية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ دون أن يكون لهؤلاء مكاتب رسمية، أو وكلاء معتمدين.
وقال جهاز الأمن العام اللبنانى - فى بيانه - " إنه تبين أن إسرائيل تقوم بمثل هذه الأمور فى إطار محاولات اختراق لبنان، وتجنيد عملاء لها داخل الأراضى اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام اللبنانى: إسرائيل تحاول تجنيد عملاء لها تحت ستار رحلات سياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.