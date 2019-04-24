شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلا على الأقل فى انفجار بمدينة جسر الشغور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجال الإنقاذ وسكان إن 17 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء، فى انفجار بوسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة فى شمال غرب سوريا. وانهار عدد من المبانى جراء الانفجار الذى هز المدينة الواقعة فى محافظة إدلب قرب طريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب.

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