انت الان تتابع السودان.. الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السودان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان له نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأجهزة القمعية تحاول فض الاعتصام من عدة اتجاهات"، وأضاف "رصدنا تحرك (لودرات) وعربات تتبع للأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن "أي محاولة لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير". وتابع البيان "نناشد جميع الثوار بزيادة المتاريس من الاتجاه الجنوبي على امتداد شارع النيل والجامعة والجمهورية والبلدية والسيد عبدالرحمن والمطار، كما ندعو جميع الثوار للحضور بساحة الاعتصام وذلك من أجل حماية اعتصامنا واستقبال ثوار عطبرة".

ويأتي ذلك بعد أن توعد المجلس العسكري الحاكم باتخاذ إجراءات لرفع الحواجز التي وضعها المحتجون أمام مقر قيادة الجيش. حيث دعت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي المواطنين للتعاون معها للحد مما سمته "الظواهر السالبة، الممثلة بإغلاق الطرق وتفتيش المارة". وتوعدت اللجنة بفتح الممرات والطرق والمعابر

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