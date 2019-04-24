انت الان تتابع السودان.. الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السودان
أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان له نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأجهزة القمعية تحاول فض الاعتصام من عدة اتجاهات"، وأضاف "رصدنا تحرك (لودرات) وعربات تتبع للأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن "أي محاولة لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير". وتابع البيان "نناشد جميع الثوار بزيادة المتاريس من الاتجاه الجنوبي على امتداد شارع النيل والجامعة والجمهورية والبلدية والسيد عبدالرحمن والمطار، كما ندعو جميع الثوار للحضور بساحة الاعتصام وذلك من أجل حماية اعتصامنا واستقبال ثوار عطبرة".
ويأتي ذلك بعد أن توعد المجلس العسكري الحاكم باتخاذ إجراءات لرفع الحواجز التي وضعها المحتجون أمام مقر قيادة الجيش. حيث دعت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي المواطنين للتعاون معها للحد مما سمته "الظواهر السالبة، الممثلة بإغلاق الطرق وتفتيش المارة". وتوعدت اللجنة بفتح الممرات والطرق والمعابر
ويأتي ذلك بعد أن توعد المجلس العسكري الحاكم باتخاذ إجراءات لرفع الحواجز التي وضعها المحتجون أمام مقر قيادة الجيش.
حيث دعت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي المواطنين للتعاون معها للحد مما سمته "الظواهر السالبة، الممثلة بإغلاق الطرق وتفتيش المارة".
وتوعدت اللجنة بفتح الممرات والطرق والمعابر بشكل فوري، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات. مشيرة إلى أن جهات من قبل المعتصمين ترتكب ممارسات غير مقبولة في الشارع العام".
وحذر مراقبون من أن التعهدات التي أطلقها المجلس العسكري ولم تستجب لها قوى المعارضة تنذر بمواجهة وشيكة مع المعتصمين أمام مقر الجيش في الخرطوم المتواجدين في هذا المكان منذ أكثر من أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.