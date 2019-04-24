انت الان تتابع «استئجار طرطوس».. إصرار روسي على بسط النفوذ في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد انتشار نبأ عزم روسيا استئجار ميناء طرطوس سادت حالة من القلق والارتباك بين العاملين في المرفأ، حيال مستقبل عملهم، وتبعات سيطرة روسيا على الميناء بعد استئجاره.

تسعى روسيا دائما لترسيخ وجودها في سوريا بشتى الطرق من أجل تعميق دورها في هذا البلد، ونجد أن موسكو وطهران تتنافسان للاستحواذ على مناطق النفوذ في دمشق. فبعد أن وافقت على سوريا على تسليم ميناء اللاذقية إلى إيران، بهدف تسليم مشتقات نفطية إلى النظام السوري، نجد إعلان مسؤول روسي طلبه من الرئيس السوري بشار الأسد استئجار ميناء طرطوس المجاور للاذقية على البحر المتوسط لمدة 49 سنة؛ لتمكين موسكو من المساهمة في حل أزمة الوقود في سوريا. مصادر روسية أشارت إلى لقاء جمع الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في دمشق منذ يومين.

وتناول الجانبان خلال اللقاء التجارة والتعاون الاقتصادي، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري، كما ناقشا "الآليات العملية لتجاوز جميع العوائق، إن كانت الإدارية منها، أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا". ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوريسوف،

وتناول الجانبان خلال اللقاء التجارة والتعاون الاقتصادي، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري، كما ناقشا "الآليات العملية لتجاوز جميع العوائق، إن كانت الإدارية منها، أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا". ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوريسوف، قوله إنه من المنتظر أن توقع روسيا قريبًا عقدًا لاستئجار ميناء طرطوس من سوريا لـ49 سنة. البرلمان الروسي صادق في 2017 على اتفاق مع دمشق لترسيخ وجود عسكري دائم في قواعد بحرية وجوية، والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس هي منطقة الوجود الروسي الوحيدة في البحر المتوسط، إضافة إلى قاعدة حميميم البرية في اللاذقية. وتتنافس كل من روسيا وإيران على مناطق النفوذ في سوريا؛ حيث جاء إعلان روسيا عزمها استئجار مرفأ طرطوس بعد قيام النظام السوري بتأجير إيران ميناء اللاذقية التجاري منذ أكتوبر 2018. رغم غياب سوريا.. «الجولان» تتربع على مائدة قمة تونس

وخلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً للرئيس بشار الأسد إلى طهران في فبراير الماضي، قام بالتوقيع مع نظيره الإيراني علي روحاني على اتفاقية تتيح لإيران إدارة مرفأ اللاذقية التجاري؛ الأمر الذي أغضب الجانب الروسي، الذي يتخذ من مطار حميميم العسكري والقرى المحيطة به بريف اللاذقية مقرًّا لقاعدته العسكرية في سوريا، ومركزًا لبسط سيطرته على كامل الساحل السوري. قلق وارتباك قلق وارتباك وبعد الإعلان عن عزم سوريا تأجير ميناء طرطوس سادت حالة من القلق والارتباك بين العاملين في المرفأ، حيال مستقبل عملهم، وتبعات سيطرة روسيا على المرفأ؛ حيث أكدت المصادر أن الحديث حول هذا الأمر بدأ منذ أسبوعين في طرطوس، إلا أن النبأ تأكد رسميًّا خلال الأسبوع الجاري. وأثار نبأ تأجير ميناء طرطوس حالة استياء عامة في أوساط السوريين، الذين يعيشون ضائقة اقتصادية غير مسبوقة منذ أسبوعين جراء شلل الحركة في البلاد، جراء فقدان البنزين، بحسب "الشرق الأوسط". مصادر في دمشق أفادت بأن "تأجير مرفأ طرطوس لروسيا هو تقاسم واضح لمناطق النفوذ والسيطرة، وأن هناك مصالح إيرانيةـ روسية مشتركة في استخدام الأراضي السورية لتمديد شبكات أنابيب الغاز في المنطقة، وإعادة استئناف مشروع السكك الحديدية الذي يربط بين إيران والعراق وسوريا، وتسعى إيران لإتمامه. فائدة للطرفين فائدة للطرفين خبراء اقتصاديون رأوا أن خطوة تأجير ميناء طرطوس ستعود بفائدة كبيرة لكلا الطرفين لما قد يحققه من أرباح. Advertisements الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق قالت لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "تأجير ميناء طرطوس لشركات روسية سيسهم بإدارته بشكل أفضل لما لديها من إمكانات وأجهزة حديثة بما يحقق أرباحًا أكثر من المتوقع أن يتم تقاسمها مع الجانب السوري". «داعش» ينشط في سوريا مجددًا.. ويستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور

واعتبرت زريق أن العقد سيكون مجديًا للحكومة السورية إذا استطاعت التعامل معه بدبلوماسية وذكاء، فضلا عن التوفير في أجور النقل. كما رأى الخبير في الشؤون السورية أسامة سماق أن مسألة تأجير مرفأ طرطوس السوري لروسيا "خطوة عقلانية ومفيدة، وستكون لها عوائد إيجابية على الاقتصاد السوري في إطار تحريكه وانتشاله من حركة الجمود التي يعيشها الاقتصاد السوري بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية على سوريا منذ ثماني سنوات". وأضاف سماق أن تأجير هذا المرفأ لروسيا يعد بمثابة فتح نافذة معقولة وجيدة لقطاع الأعمال مع روسيا والعالم، وتحديدا الدول الأوروبية المتشاطئة مع سوريا على البحر الأبيض المتوسط، كما أن حركة السفن في هذا الميناء ستزيد من التجارة البينية بين سوريا ودول العالم بواسطة روسيا، وفقا لـ"سبوتنيك". ورغم الفوائد التي يتحدث عنها الخبراء التي ستعود بالنفع على الجانبين، إلا أن استئجار روسيا للميناء سيؤدى إلى إحكام موسكو سيطرتها على الساحل السوري. أكبر موانئ سوريا أكبر موانئ سوريا ميناء طرطوس يعد الأكبر في سوريا؛ حيث يمتلك مرفأ طرطوس مميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة. تهويد الجولان خطة إسرائيل المقبلة.. ومخاوف في الضفة

ويشغل المرفأ حاليا مساحة 3 ملايين متر مربع منها 1.2 مليون متر مربع مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون متر مربع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة. وجهزت هذه الساحات والمستودعات والأرصفة بالإنارة الجيدة وشبكة إطفاء ومخدمة بشبكة من الطرق البرية والحديدية المرتبطة بالشبكة العامة للخطوط الحديدية في القطر إضافة إلى الآليات والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات والقدرات كي تلبي حاجة عمليات الاستثمار وتناول البضائع، كما نقل موقع "الشركة العامة لمرفأ طرطوس". وتم تصميم المرفأ من قبل شركة "كامب ساكس" الدانماراكيه المتخصصة بتصميم المرافئ، بدأ بناؤه مايو 1960 من قبل مجموعة شركات عربية وأجنبية؛ فجاء وفق أحدث التصاميم التي تلبي حاجة خدمة البواخر في التحميل — التفريغ والتخزين. وتتمتع مدينة طرطوس بشكل عام بموقع إستراتيجي مهم بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة، كما تتميز بقربها من مراكز الإنتاج، ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وإيران.

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