ارتفاع عدد القتلى لـ359 .. آخر تطورات تفجيرات سريلانكا ومنفذي الهجوم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع عدد قتلى التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة في سريلانكا إلى 359 قتيلًا، وفق قول الشرطة السريلانكية اليوم الأربعاء.

ونشر المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا عدد القتلى، لكنه لم يحدد كم عدد القتلى الذين سقطوا في ثلاث كنائس وأربعة فنادق استهدفها انتحاريون.

وكانت آخر إحصائية للقتلى 321 بالإضافة إلى 500 مصاب أمس الثلاثاء.

وأعلن تنظيم داعش المتشدد أمس الثلاثاء مسؤوليته عن الهجمات.

عائلة انتحارية

كشفت مصادر سريلانكية، أن الأخوين اللذين نفذا أحد الهجمات الدامية، الأحد، ينتميان إلى "عائلة انتحارية" بالكامل في العاصمة كولومبو، فيما تحاول السلطات التوصل إلى أسباب اعتناق الشقيقين للفكر المتطرف.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشقيقين إلهام إبراهيم وإنشاف، فجرا نفسيهما في فندقي "شنغري-لا" و"سينامون ريد"، بعدما دخلا بمثابة زبونين يريدان تناول وجبة الفطور.

وكشف مصدر أمني في البلد الآسيوي، أن الانتحاريين اللذين كانا في أواخر العشرينات من العمر، حولا عائلتيهما إلى "خلية إرهابية"، لكن المكان الذي يوجد به والداهما ليس معروفا حتى الآن.

وحين داهمت الشرطة بيت أحد الأخوين، قامت زوجة أحد الانتحاريين بتفجير نفسها، مما أدى إلى مقتلها ومصرع اثنين من أبنائها وثلاثة من أفراد "الكوموندو".

وقدم أحد الأخوين بيانات شخصية مزورة حين سجل نفسه في الفندق، لكن الآخر قدم عنوانا صحيحا، وهو ما ساعد الشرطة على مداهمة البيت الذي يقع في منطقة تجارية من العاصمة كولومبو.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة السريلانكية عددا من أفراد الأسرة "المشبوهة" في إطار التحقيق حول الهجمات الأخيرة، التي أدت إلى مقتل المئات.

وقال أحد المحققين إن الأسرة كانت عبارة عن خلية إرهابية، مضيفا: "كانت لديهم الأموال والحوافز، ومن المرجح أن يكونوا قد أثروا على أفراد عائلتهم".

وأوضح مصدر أمني آخر أن الأخوين الانتحاريين أخبرا أفرادا مقربين من العائلة بما سيقومان به، و"يبدو أنهما تأثرا أيضا بمجموعات إرهابية أجنبية، لكن مستوى التأثر غير واضح بعد".

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وكشفت التحقيقات أن الأخوين كانا شريكين في محل والدهما، يونس إبراهيم، الذي اختص في تصدير التوابل إلى الخارج.

ويسعى المحققون في الوقت الحالي إلى معرفة ما إذا كان الشقيقان قد تأثرا بمنظمات إرهابية أجنبية، لا سيما أن الأمر يتعلق بعائلة ثرية لا تعاني أي مصاعب مالية.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.

ويوم الثلاثاء، قال وزير سريلانكي إنه من المرجح أن يكون الشقيقان الإرهابيان قد نفذا الاعتداءات لأجل ما اعتبراه "ثأرا"، لهجوم على مسجدين أوقع 50 قتيلا بنيوزيلندا، في مارس الماضي.

داعش يتبنى

نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، مقطع فيديو على وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، يتبنى فيه التفجيرات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في البلاد، الأحد، والتي راح ضحيتها 359 قتيلا وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

وفي مقطع الفيديو الذي رصدته "وكالة سايت" التي تعنى بشؤون الإرهاب والاستخبارات، يظهر 8 أشخاص زعم تنظيم داعش أنهم منفذو التفجيرات، 7 منهم ملثمون لإخفاء هوياتهم في حين يتوسطهم رجل غير ملثم، تم التعرف عليه واسمه زهران هاشم.

مصدر كشف لـCNN أن الاستخبارات الهندية بعثت بمعلومات "مفصلة وغير عادية" لنظيرتها السريلانكية قبل التفجيرات ملقية الضوء على زهران هاشم واسمه الكامل محمد قاسم محمد زهران، وأنه يقود مجموعة تخطط لتنفيذ هجمات ضد المسيحيين وكنائس في عيد الفصح، وذلك قبل أسابيع من وقوع التفجيرات وبالتحديد في الـ4 من الشهر الجاري.

ووفقا لمصدر هندي في تصريح لـCNN فإن المعلومات التي مررتها الاستخبارات الهندية مصدرها تحقيقات مع شخص موال لداعش أعتقل في البلاد، لافتا إلى أنه درّب زهران في سريلانكا.

مسؤول سريلانكي أكد على أن الشخص غير الملثم هو زهران هاشم وأنه "العقل المدبر" وراء الهجمات، قائلا إن "زهران هو الذي أعطاهم الأيدلوجية عندما يتحدث إلى الناس يملك القدرة على إقناعهم".

ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردنا أعلن، الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في عيد الفصح، الأحد الماضي، أظهرت أنها مرتبطة بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي وقعت في 15 مارس الماضي.