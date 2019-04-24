500 وكيل لكاديلاك بالصين في 2025

تخطط شركة كاديلاك لصناعة السيارات، للحفاظ على نموها القوي في الصين عن طريق إضافة طرازات جديدة وتوسيع شبكة وكلاءها بشكل ملحوظ، وفقا للعين الإخبارية.

وتقول ستيف كارلايل، رئيس كاديلاك، إن العلامة التجارية سوف تنمو عبر مواقع البيع بالتجزئة في الصين إلى نحو 500 وكيل بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 302 حاليا، ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من وكلاء الشركة البالغ عددهم 900 في الولايات المتحدة - بحسب موقع autonews -.

وقالت كارلايل الأسبوع الماضي خلال قمة السيارات لعام 2019 الصادرة عن بنك أمريكا في نيويورك: "لقد كان نمونا في الصين مدفوعًا، إلى حد كبير، بشركائنا الوكلاء في المنطقة".

ووصفت كارلايل العلامة التجارية، التي حققت نمواً مضاعفاً في الصين لمدة 6 سنوات متتالية، بأنها "بديل مرغوب فيه" للماركات الفاخرة الألمانية.

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وتشير إحصائية إلى أن نصف عملاء كاديلاك في الصين هم مشترو سيارات جديدة، ومتوسط أعمارهم 32 عاما - ما يكشف عن إقبال متزايد على منتجات الشركة.

كما أكدت كارلايل أن العلامة التجارية ستقوم بتحديث السيارة XT5 كروس متوسطة الحجم هذا العام، ومن المتوقع أن تصل قريبا إلى صالات العرض إلى جانب سيارة CT5 سيدان المدمجة الجديدة، والتي ظهرت لأول مرة في معرض السيارات الأسبوع الماضي في نيويورك.

ووفقا لدراسات الشركة المستقبلية، تعتبر الصين أهم الأسواق لـ كاديلاك، بعد الولايات المتحدة، أعلى سوق للعلامة التجارية في العالم.

وباعت كاديلاك أكثر من 205،000 سيارة في الصين العام الماضي، بزيادة 17% عن عام 2017.