للمرة الأولى.. اكتشاف نظام شمسي له ثلاثة كواكب

عثر علماء فلك، ولأول مرة، على نظام شمسي له ثلاثة كواكب. وقال الباحثون إن النظام الشمسي الذي أعطوه الرقم التعريفي كِبلر 47 يقع على بعد نحو 3340 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة.

أوضح الباحثون أن نجماً بحجم يشبه شمسنا ونجماً تبلغ كتلته نحو ثلث كتلة الشمس يدوران حول بعضهما البعض كل 5ر7 أيام تقريباً في هذا النظام. وعلى مسافة بعيدة من هذه الشمس المزدوجة تدور ثلاثة كواكب إجمالاً.

قال الباحثون من جامعة سان دييجو الأمريكية إنه عُثر من قبل على كواكب تدور حول نجوم مزدوجة ولكن هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد الكواكب عن كوكبين. ونشرت الدراسة في العدد الحالي من مجلة "أستروفيزكال جورنال" المتخصصة في أبحاث الفلك.

وكان الباحثون يعرفون بالفعل اثنين من الكواكب التي تدور حول كِبلر 47، حيث كانوا قد عثروا عليهما باستخدام تلسكوب كِبلر الفضائي التابع لوكالة ناس الأمريكية لأبحاث الفضاء، وذلك عندما تدور، من منظور الأرض، مباشرة حول نجمها المزدوج. ومن الممكن أثناء عبور من هذا النوع، استخدام أدوات فضائية مثل مقراب كبلر لرصد تظليل النجم بشكل خفيف من قبل كوكب يدور حوله.

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وحسب الباحثين فإن الكوكبين الآخرين المعروفين بالفعل للعلماء، كوكب كبلر 47b الذي يبلغ 1ر3 أمثال الأرض و كوكب كبلر 47c الذي يبلغ 7ر4 أمثال الأرض يدوران حول نجمهما المزدوج كل 49 يوماً، بالنسبة للكوكب الأول، و 303 أيام بالنسبة للكوكب الثاني، بينما فإن الكوكب الثالث لهذه الشمس المزدوجة هو الأكبر، حيث يبلغ حجمه نحو سبعة أمثال حجم الأرض.

ويدور الكوكب الثالث بين الكوكبين المعروفين من قبل، حول الشمس المزدوجة، ويدور حولها كل 187 يوماً. وتبلغ درجة الحرارة في هذا الكوكب نحو عشرة درجات مئوية، وتقل كثافته عن كثافة كوكب زحل، الذي يعتبر أقل كواكب المجموعة الشمسية كثافة.

وأشار جونثان فورتني، من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، والذي لم يشارك في الدراسة، إلى أن عمل الباحثين "امتداد لأحد أهم اكتشافات "كبلر" وهو أن الأنظمة ذات الكواكب المتلاصقة وقليلة الكثافة كثيرة جدا في مجراتنا". وأضاف فورتني أن الكشف الذي توصل إليه الباحثون يبرهن على أن مثل هذه الأنظمة الكوكبية تنشأ بنجوم مفردة أو مزدوجة على السواء.