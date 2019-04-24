مقتل شخص مدني وإصابة 5 آخرين إثر انفجار في دمشق

وقال مراسل وكالة "سانا" السورية: "استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين نتيجة انفجار في منطقة نهر عيشة في مدينة دمشق.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار".

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