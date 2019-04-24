محمد صلاح يلتقي "أم التنانين"... وصورة خاصة

وكتبت المجلة عن صلاح عبر حسابها على "تويتر": "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء".

​وكانت مشاركة نجم الكرة المصري محمد صلاح ملفتة، إذ التقط مجموعة من الصور مع الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الأمريكي "الملحمة البوهيمية".

وكذلك التقى صلاح مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين".

​ووصل صلاح إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفال صباح أمس الثلاثاء، بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها.

​وتضم قائمة مجلة "التايم" لهذا العام رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكيربرغ.