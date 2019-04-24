إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 5 فلسطينيين في مناطق متعددة بالضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.



وأفاد الجيش في بيان اطلعت عليه وكالة الخليج 365، أنه تم اعتقال الفلسطينيين في حملات دهم لمنازلهم بدعوى "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين إلى 5700 معتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.