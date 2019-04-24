إصابة 21 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 7 فلسطينيون بجروح و14 بحالات اختناق، فجر الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 7 مصابين بالرصاص المطاطي، بينهم إصابتان في الرأس تم نقلهم للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وأشار البيان أن الطواقم الطبية تعاملت كذلك مع 14مصابا بحالات اختناق، بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

جاء ذلك إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي في محيط مقام "قبر يوسف" بنابلس، فجر الأربعاء، بحسب شهود عيان.

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واستخدم الجيش خلال المواجهات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين اليهود مقام "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، تحت حراسة من الجيش الإسرائيلي.

وعادة ما يقتحم المستوطنون "مقام يوسف" لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك.

وتؤكد الدراسات أن عمر القبر لا يتعدى مئتي عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.

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