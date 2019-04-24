انقلاب مركبة دورية أمنية ينهي حياة عريف بالطائف

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرَّضت دورية أمنية تابعة لقوة أمن الطرق، أمس الثلاثاء، لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين الطائف والباحة؛ مما تسبب في وفاة قائدها.
وخرجت الدورية في مهمة عمل رسمية، وكان يقودها العريف وهو من منسوبي أمن الطرق، وتعرضت لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية، حيث انقلبت المركبة في منطقة كوبري غزايل، ليتوفى قائدها جراء إصابته.
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