قوات_الاحتلال تعتقل أربعة أسرى محررين من بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر امنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد حسين صلاح، وأكرم إبراهيم صلاح، وشحادة محمد صلاح، وخليل خالد صلاح، بعد دهم منزل ذويهم وتفتيشها.

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