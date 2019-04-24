مصرع 20 شخصًا جراء عاصفة مطرية في #أوغندا

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الخليج - واس
لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في مقاطعة بوييندي شرق أوغندا، جراء عاصفة مطرية دمرت منازلهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال رئيس مقاطعة بوييندي ويليام كيزا في تصريح صحفي : “ضربت عاصفة مطرية قوية الليلة الماضية، ثلاث مناطق في المقاطعة مما أدى إلى تهدم أكثر من 200 منزل ومصرع أكثر من 20 شخصًا جراء سقوط حطام المنازل المدمرة”.
وأشار المسؤول إلى أن الأمطار الغزيرة جاءت بعد موجة طويلة من الجفاف التي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية.
وأوضح ستيفن واغومالي رئيس منطقة كيديرا أحد المناطق التي ضربتها العاصفة في المقاطعة:” إن الأمطار الغزيرة بدأت بالهطول على الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش) واستمرت طيلة ثلاث ساعات.
وأضاف واغومالي أن أكثر من 200 شخص تعرضوا لإصابات جراء حوادث مختلفة سببتها العاصفة.
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