- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مطار أبها الدولي تأخير كافة الرحلات الجوية عبر المطار اليوم الأربعاء، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة للأتربة المثارة، داعياً المسافرين إلى مراجعة الناقل الجوي لمعرفة الموعد الجديد للرحلات.
ورغم تأكيد المطار هبوط رحلتين صباح اليوم، إلا أنه نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السادة المسافرين، نشعركم باستمرار تأخير كافة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار أبها، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية ومن المتوقع أن يستمر ذلك لساعات”، داعيا المسافرين لمراجعة الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت أمس الثلاثاء تنبيهاً متقدماً حذر فيه من توقعات باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة في عدد من محافظات منطقة عسير يشمل محافظة أبها، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ عند الثالثة صباح اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار أبها الدولي يعلن تأخير جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.