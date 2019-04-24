صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر القطاع المالي، عن تقرير الربع الأول 2019 لأداء الميزانية العامة للدولة. وأظهرت البيانات تسجيل فائض في الميزانية قدره 27.84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال والمصروفات 217.57 مليار ريال. وبدأت وزارة المالية خلال العام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030. يذكر أن وزارة المالية كانت قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2019 بـ 975 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1106 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 131 مليار ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #المالية: فائض في #الميزانية خلال الربع الأول لعام 2019 قدره 27.84 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.