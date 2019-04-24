الأرصاد: استمرار العوالق الترابية مع توقعات بسقوط #أمطار على بعض المناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تستمر الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، بينما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.