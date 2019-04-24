سياحة عسير تدقق طلبات ٩٣ موقع إيوائي وتصنف ٢٣ وترخّص لـ١١

الخليج - سلمى القحطاني

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلة في قسم التراخيص والجودة تدقيق طلبات ٩٣ موقع إيوائي وتصنيف ٢٣ منشأة إيواء سياحي وطباعة ١١ ترخيص، إلى جانب إعداد ١٧ تقرير وضبط ٧٦ مخالفة وتسليم إشعارات لأكثر من ٢٥ موقع.

صرح بذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن عسير مقبلة على طفرة سياحية ومساهمة كبيرة من رجال الأعمال الذين يرغبون بالاستثمار السياحي فيها.

وجدد العمرة التأكيد على دور إدارة التراخيص في تثقيف المستثمرين ورجال الأعمال بدورهم في عملية التطوير السياحي، مبديا استعداد الهيئة لتقديم البرامج والورش التدريبية وتسهيل إجراءات الترخيص والتأسيس للجودة في المراحل الأولى من جميع العمليات التشغيلية والرقابية؛ لأن أهم خطوات التسهيل هو توفير التواصل الالكتروني مع طالبي الخدمة بما يضمن السرعة والدقة في الأداء، ويوفر البيئة الجاذبة للاستثمار، ويحقق الهدف الذي تسعى له الحكومة في التحول الكامل للإجراءات الحكومية الالكترونية.

وأضاف في ذات الصدد: “تقدم الهيئة من خلال تطبيقاتها الالكترونية للتراخيص أحد النماذج الحكومية الرائدة في هذا المجال، وتأمل أن تحقق تلك التطبيقات طموحات طالبي التراخيص للأنشطة المختلفة التي تشرف عليها”.