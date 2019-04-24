الكويت يهزم #القادسية ويتوج بلقب #كأس_الأمير

الخليج - د ب أ

وج فريق الكويت بلقب كأس الأمير، عقب فوزه أمس الثلاثاء على القادسية 2-0، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على إستاد جابر الدولي.

حسم الكويت لقب كأس الأمير للمرة 14 في تاريخه، و4 على التوالي.

وتقمص فهد الهاجري دور البطولة، وسجل هدفي الفوز للكويت في الدقيقتين 5 و25.