- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
وج فريق الكويت بلقب كأس الأمير، عقب فوزه أمس الثلاثاء على القادسية 2-0، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على إستاد جابر الدولي.
حسم الكويت لقب كأس الأمير للمرة 14 في تاريخه، و4 على التوالي.
وتقمص فهد الهاجري دور البطولة، وسجل هدفي الفوز للكويت في الدقيقتين 5 و25.
كانت هذه تفاصيل خبر #الكويت يهزم #القادسية ويتوج بلقب #كأس_الأمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.