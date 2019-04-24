بالصور.. أبراج "فيرتيكال" الإيطالية تحفة فنية مغطاة بالأشجار

تتبنى إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية مشروع إعادة إحياء النباتات، وفي إيطاليا يعد مشروع "Bosco Verticale" المكون من برجين سكنيين مع واجهات خضراء مأهولة بالحدائق الجزء الأول من مشروع تجديد كبير بقيادة شركة Hines Italia، هدفه هو إعادة إحياء النباتات والحيوانات في ميلان والتحكم في التوسع الحضري والحد منه.

وبدأ المشروع في عام 2009 وتم افتتاح الأبراج في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وتم تصميمها وبناؤها من قبل Boeri Studio.

وتم تصميم المشروع كجزء من إعادة تأهيل الحي التاريخي لمدينة ميلانو بين فيا دي كاستيليا وكونفالونيري في بورتا نوفا، والمعروف أنها أغنى منطقة تجارية في أوروبا.

ويعد Bosco Verticale واحدًا من أكبر مشاريع إعادة التطوير الأوروبية، ويتألف من برجين سكنيين أكبرهما 26 طابقًا وارتفاعه 110 أمتار (يُطلق عليه برج توري E) ويبلغ ارتفاع البرج الأصغر 18 طابقًا وارتفاعه 76 مترًا [6] (يُطلق عليه توري D)، يحتوي على 400 وحدة سكنية.

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والعنصر الرئيسي للمشروع هو الغطاء النباتي، وكل منها يشبه غابة رأسية، تمثل لوحة بيئية، تسكن واجهاتها مع مجموعة من 800 شجرة، و4500 شجيرة و15 ألف نبات تم توزيعها على أساس التعرض للشمس.

واستغرق الأمر من مجموعة من علماء النبات عامين لتخطيط المشهد الكامل للأبراج جنبا إلى جنب مع المهندسين المعماريين، وتم تحديد موقف كل شجرة على أساس التعرض لأشعة الشمس وارتفاعها.

وتبلغ مساحة الغطاء النباتي الموجود في كل برج مساحة 20 ألف متر مربع على أرض مستوية، فيما يعادل كل برج نحو 50 ألف متر مربع من المنازل والمباني العائلية.

وتعكس هذه الأرقام النجاح العام للمشروع من حيث إعادة التحريج المتروبوليتية، التكثيف الرأسي للطبيعة، ولكن أيضًا المعيشة المستدامة والتحكم في التوسع الحضري.