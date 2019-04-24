استطلاع يكشف توقعات نمو اقتصاد دول الخليج العربي

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وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرا اقتصاديا بأن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سينمو بواقع 1.8 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.
Twitter/Bordng12
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أفادت، الأحد الماضي، بأنها ستستحوذ على حصة رويال داتش شل البالغة 50 بالمائة في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.
وبحسب موقع الشركة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، عبدالعزيز القديمي: "أسهمت الشراكة مع "شل" في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء وتوفير المنتجات المكررة".
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