الارشيف / اخبار الخليج

استطلاع يكشف توقعات نمو اقتصاد دول الخليج العربي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرا اقتصاديا بأن الناتج المحلي الإجمالي في ، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سينمو بواقع 1.8 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.

Twitter/Bordng12

وقبل ثلاثة أشهر كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أفادت، الأحد الماضي، بأنها ستستحوذ على حصة رويال داتش شل البالغة 50 بالمائة في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.

 

Advertisements

وبحسب موقع الشركة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، عبدالعزيز القديمي: "أسهمت الشراكة مع "شل" في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء وتوفير المنتجات المكررة".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع يكشف توقعات نمو اقتصاد دول الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا