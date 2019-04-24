بعد المبالغ الخيالية.. اكتشاف كنز جديد للبشير

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الرئيس السوداني السابق عمر البشير

ذكرت تقارير صحفية سودانية، اليوم الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس السابق عمر البشير، وأشقاءه تم العثور عليها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وذكرت صحيفة "التيار" في عددها الصادر، اليوم، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه -المتهم بالفساد- العباس هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن. وكانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

والسبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد بالقبض على الرئيس السابق، وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.من ناحية أخرى، في تأكيد منه على الثأر للمعتصمين الذي قتلوا، في أثناء المظاهرات التي شهدها السودان، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري