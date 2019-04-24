شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الطيار قبل رحلة الطيران؟.. «الطيران المدني» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الطيار التجاري يقوم بعدة إجراءات قبل الإقلاع بالطائرة.

وأوضحت الهيئة أن الطيار يصل إلى مركز العمليات الجوية بالمطار قبل الرحلة بساعة ونصف على الأقل، ثم يقوم بعدة إجراءات على الشكل التالي:

مراجعة وثائق الرحلة: وتشمل، إذن الترحيل الجوي، ويحتوي على رقم الرحلة، ومعلومات الطائرة وحالتها الفنية، وخط سير الرحلة، والمطار البديل للهبوط، وبيانات طاقم الطائرة، والأحوال الجوية، ويراجع خطة الطيران والنشرة الملاحية والملاحظات التي تؤثر بالمطارات والمسارات الجوية.

التوجه إلى الطائرة: يتوجه الطيار إلى الطائرة المعنية قبل موعد الرحلة بساعة على الأقل

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فحص الطائرة: يقوم الطيار بمراجعة سجل صيانة الطائرة وفحصها من الداخل والخارج؛ للتأكد من صلاحيتها للطيران وتجهيزها وتوقيع وثيقة قبول الطائرة.

تصعيد المسافرين: يعطي كابتن الطائرة الإذن بتصعيد الركاب بعد التأكد من إتمام الفحص الأمني، وفحص السلامة لمقصورة الركاب وتزويد الطائرة بالخدمات.

المغادرة: بعد اكتمال تصعيد الركاب والحقائب وإغلاق الأبواب، يطلب الطيار الإذن من برج المراقبة الجوية بالمغادرة والسماح بتشغيل المحركات تمهيداً لسحب الطائرة والاتجاه إلى المدرج للإقلاع.