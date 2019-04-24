شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل سقط في بئر بـ«الأفلاج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الأفلاج:

تُوفي طفل في السابعة من عمره، عصر اليوم الثلاثاء، بعد سقوطه في بئر بمركز الأحمر غربي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص عصر اليوم الحادث، بعد سقوط الطفل في بئر بالأحمر 65 كم غربي الأفلاج، حيث تم إخراج الجثمان وصُلي عليه بعد العشاء بجامع الملك عبدالله بليلى.