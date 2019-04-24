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وفاة طفل سقط في بئر بـ«الأفلاج»

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الأفلاج:

تُوفي طفل في السابعة من عمره، عصر اليوم الثلاثاء، بعد سقوطه في بئر بمركز الأحمر غربي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص عصر اليوم الحادث، بعد سقوط الطفل في بئر بالأحمر 65 كم غربي الأفلاج، حيث تم إخراج الجثمان وصُلي عليه بعد العشاء بجامع الملك عبدالله بليلى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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