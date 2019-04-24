شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقهر المستحيل بوزارة جديدة غير تقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطلاع: قسم المحليات

أشادت فعاليات مجتمعية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس بإطلاق وزارة «اللامستحيل»، مؤكدين أن الإمارات تسجل سقوط المستحبل من قاموسها، وأوضحوا أن رؤية القيادة وتفاني الشعب يمكنان الدولة من نماذج غير مسبوقة يهتدي بها العالم.

ذلك عبر وزارة غير تقليدية تتبنى منظومة عمل افتراضية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكات المجتمعية.

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي تأسيس «وزارة اللامستحيل» ضمن حكومة الإمارات ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الفذ الذي لا يعرف المستحيل، فسموه قال: «إنه ليس هناك شيء مستحيل. والمستحيل غير موجود في قاموسنا».

وأضاف: لا شك أن الوزارة الجديدة ستكون منظومة حكومية متميزة، تعمل بشكل استباقي، وستقدم للعالم أجمع نموذجاً جديداً من الممارسات والخدمات الحكومية.

انطلاقة للمستقبل

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن وزارة اللامستحيل، انطلاقة للمستقبل بكل قوة، وتسخير لجميع الجهود والطاقات لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وتأكيد على تحدي الصعاب وانتهاج الأفضل دوماً، وتحقيق أفضل درجات التميز في الأداء الحكومي، وأنها تؤسس لمنهج جديد ومبتكر في الإدارة العامة، يبتعد عن الروتين والتقليدية، ويختصر الخطوات، ويجتاز التعقيدات، ويعمل على تعظيم الإنجازات، وتقديم مزيد من الخدمات النوعية للمواطنين والمقيمين.

عهد جديد للتميز

قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: إن استحداث وزارة اللامستحيل، ترسخ عهداً جديداً من التميز في الأداء الحكومي، وحفز الكوادر إلى الابتعاد عن الأنماط التقليدية، في إطار منظومة عمل جديدة تتبناها حكومة الإمارات.

وأضاف: بهذه الطريقة، يخاطب صاحب السمو العالم ليؤكد أن الإمارات برؤية قيادتها وتفاني شعبها قادرة على تقديم نماذج غير مسبوقة وأساليب غير مطروقة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات فريدة من نوعها.

وتابع: عن طريق هذا الخطاب، يوجه سموه لنا العديد من الرسائل، وفي مقدمتها احتضان وتبني الجهود الجادة والأعمال المبتكرة، وتفادي التقاعس عن أداء الواجب، كأمانة نلتزم بها جميعاً، وبما يتناغم مع منظمومة القوانين والتشريعات.

ثمار الإنجازات

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نهلنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المستحيل في قاموس العمل الحكومي يتلاشى بالجهود المخلصة التي يبذلها كل شخص يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه.

وعندما طبقنا هذا النهج واقعاً في عملياتنا التشغيلية، جاءت الثمار غنية بالإنجازات الفريدة التي تفوقنا فيها على غيرنا من شعوب العالم في كافة قطاعاتنا، وبدا المستقبل أكثر إشراقاً.. واليوم نفخر باستحداث قطاعات مبتكرة وتقنيات تبشّر بإحداث التغيير الإيجابي في كافة مناحي حياتنا.

رجل التحديات

وعلَّق علي الذباحي، قاضي تمييز في محاكم دبي، على استحداث وزارة اللامستحيل قائلاً: نُفاجأ كل يوم وقبل بزوغ الفجر بإنجاز تلو إنجاز، يبهر به رجل التحديات والمستحيلات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العالم بأسره؛ حيث تضيف إنجازات سموه إلى رصيد كل قاطن على أرض هذه الدولة المباركة، فسموه راهن العالم كله على أن يكون شعبه ووطنه رقم واحد، وبالفعل تعجز حكومات العالم عن اللحاق به، فالخدمات التي يقرها سموه، تختصر الوقت، والنفقات، وتسعد كل مواطن ومقيم.

منظومة الإدارة

وقال الدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: تعوّدنا من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء على كل جديد ومبتكر في منظومة الإدارة والعمل الحكومي، وها نحن اليوم نرى انطلاق وزارة جديدة تحمل اسم وازرة اللامستحيل؛ لتقديم خدمات استباقية للجمهور، لتزيل أي عقبات أمام المشاريع قبل حدوثها، واختصار الوقت، والتغلب على الروتين الحكومي، ودفع عجلة التنمية والإنتاج لتواكب سرعة العصر والتطور التكنولوجي والحداثة، لتظل دائماً الإمارات سباقة رائدة ومنارة يهتدي بها العالم.

ثلاث وزارات

ويرى المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، أن الله وهبنا قادة لا يعرفون المستحيل، فوصلنا لكل هذه المنجزات، وحققنا كل هذا الحجم من المشاريع العملاقة.. ومع إطلاق وزارة اللامستحيل من قبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، نكون قد أضفنا ثلاث وزارات مبتكرة في منظومة العمل الحكومي الحديث، وهي وزارة التسامح، ووزارة السعادة، ووزارة اللامستحيل؛ ليسير العالم على خطى الإمارات.

تفكير مبتكر

ورفع سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق وزارة اللامستحيل؛ لتذليل أي عقبات أمام المشاريع الحكومية، لسرعة إنجاز الأعمال، وتوفير الوقت والجهد والمال، وتقديم خدمات استباقية للجمهور؛ لتضع إجابات لأسئلة مستقبلية، واكتشاف مواهب أطفال الإمارات، ونحن بدورنا كمديري دوائر ورؤساء مؤسسات نتعلم من سموه أسس الإدارة الحديثة.

دروس في الإدارة

ويقول المهندس عبد الرحمن النقبي، مدير بلدية مدينة كلباء، كل يوم تشرق فيه الشمس على دولة الإمارات نضيء للعالم منارة الفكر والمعرفة، ونعطي لهم دروساً في فن الإدارة، بأفكار مبتكرة تسهم في تطوير آليات العمل الحكومي، وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، يطلق وزارة جديدة لا تعترف بكلمة مستحيل، تسهل الإجراءات، وتزيل أي عقبات أمام مشاريع الدولة وطموح قادتها، وتقدم خدمات للجمهور بجودة عالية في وقت أقل.

خدمة الوطن

أكد إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية باقتصادية دبي، أن الإمارات وقيادتها الرشيدة تتبنى قاموس اللامستحيل؛ لخدمة الوطن ورفعة مكانته، والحفاظ على مستوى رفاهية شعبها وفق الرؤية السليمة للقيادة الرشيدة، وأوضح أن الإمارات تسبق الدول الأخرى في إطلاق المبادرات، التي من شأنها المزيد من التقدم والنجاح؛ للوصول إلى الرقم واحد في كل وقت وعلى كافة الصعُد، وتعطي دائماً رسالة مضمونها أن المواطن أولاً وأخيراً.

اختصار سنوات

أكد الإعلامي أحمد الغنيمي أن كلمة المستحيل لن تجدها في قاموس قادة دولة الإمارات ولا في مستقبلها، كما أن هذه القرارات ليست غريبة على فكر قادة دولتنا التي دائماً وأبداً لا تعرف المستحيل، كما أنها اختصرت بهذه الخطوات السنين، لم يحدث في أي دولة من دول العالم، اختصار 60 يوماً في 6 دقائق، مضيفاً أن الإمارات نموذج في القرارات والمبادرات المبدعة الجديدة.

انعكاس لرؤية القيادة

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قال جاسم جمعة المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، إن وزارة اللامستحيل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي انعكاس لما يُؤْمِن به سموه والقيادة الرشيدة، وما تم تطبيقه على أرض الواقع من إنجازات مستحيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في فترة زمنية قصيرة، فالرؤية الثاقبة لحكام دولة الإمارات هي التي تجعل هذه الدولة في مقدمة الركب، ولكي تستمر دولتنا في الطليعة، وجب تحدي الصعاب وتحدي المستحيل.

منظومة عمل

علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين: قيادة الإمارات مُلبية لطموحات شعبها، ومُحققة لأماني الأجيال، فلأبناء دولة الإمارات قيادة وطنية خالصة المعاني، والقيم الإنسانية، والخيرية، والوطنية، قيادة تعمل من أجل تحقيق طموحات وسعادة أبناء شعبها، وأماني وتطلعات الأجيال المقبلة، لتبقى رايتها خفاقة بين الأمم، عالية بهمة عطاء قيادتها الوطنية المخلصة.

والمبادرات الوطنية السامية والصادرة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمنزلة منظومة عمل وطنية متكاملة، منبثقة من نهج ورؤى القيادة الوطنية، فيما تأتي وزارة اللامستحيل المكونة من أعضاء في مجلس الوزراء لتكمل الجهود كافة الرامية والمبذولة من قبل قيادة دولة الإمارات، بتقديم الخدمات كافة في المجالات المختلفة.

حقيقة وواقع

محمد راشد رشود عضو سابق في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة: كلمة اللامستحيل في قاموسنا التي يرددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت حقيقة وواقعاً، من خلال إطلاق وزارة اللامستحيل، وهي على ما أعتقد الوزارة الأولى في العالم.

وهذا ينم عن وعي قائد، وملهم، ومفكر، همه الارتقاء بهذا الوطن الغالي، وهذه الوزارة ستوجد حلولاً للتحديات والعقبات وتختصر الزمن، وبكل تأكيد سيكون لأطفالنا المتميزين دور في هذه الوزارة؛ لإبراز طاقاتهم الكامنة من فكر وتميز، فهنيئاً لنا ولأطفالنا هذه الوزارة الجميلة والجديدة، وندعو الله أن يحفظ قادتنا، ويديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

قيادة ملهمة

عبد الله سبيعان عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: لله الحمد والمنة أن حبانا، سبحانه وتعالى، بقيادة ملهمة، تسعى للأفضل والأجمل للدولة، وللمواطنين، وزارة اللامستحيل هي سباق مع المستقبل من قيادة لا تعرف المستحيل، تسعى لسعادة المواطنين والمقيمين، وتحقيق أحلامهم، بوركت الجهود، ودمتم فخراً وعزة لنا، وشكراً لهذا الفكر المتقد، والنظرة الثاقبة التي تثبت للعالم أجمع أن بالإيمان والإرادة تقهر المستحيل.

إنجاز المهام

أكد أحمد الحمادي، أن شعب الإمارات اعتاد على اللامستحيل من حكومة دولة الإمارات في عملها وتطورها، وسعيها للوصول إلى أبعد نقطة في التميز والازدهار، بفكر ورؤى قائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

نهج قيادتنا

يقول إبراهيم سعيد، «اللامستحيل نهج اتخذته حكومة دولة الإمارات في استراتيجيتها وخطط عملها، قادها إلى الريادة في شتى المجالات، بل وعملت على غرسه في أبنائها وبناتها؛ لتحقيق طموحاتهم، في ظل توفير سبل الراحة كافة والخدمات المميزة، والتي شملت التعليم المتقدم، والرعاية الصحية النوعية، وغيرها من مبادرات الإسكان، وطرقاً عالمية مهدت الطريق وذللت العقبات أمام المواطنين».

سقوط اللامستحيل

أما عبدالله عيسى فيقول: «غير جديد على حكومة دولتنا الرشيدة الخوض في تحقيق المستحيل؛ كونه مصطلحاً سقط من قاموس خططها التنموية في الإنجازات والازدهار. فالتفوق الحاصل بالدولة على مرأى ومسمع من شعوب العالم، يؤكد أنه لا مجال للاعتراف بالمستحيل في نهج دولة الإمارات، التي منذ تأسيسها في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحولها من صحراء إلى جنة خضراء بفضل مساعي قائدها وإخوانه حكام الإمارات».

الإبداع والابتكار

قال المنتج علي الياسي، مدير شركة إتش برودكشن للإنتاج الفني، إن عنوان فكر القيادة الرشيدة هو الإبداع و الابتكار، لتحقيق المستحيل قبل الممكن، في خدمة المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على مكانة الدولة في مصاف الدول، وبهكذا قيادة حكيمة، تضع الشعب الإماراتي نصب أعينها، من المستحيل أن نرى المستحيل لا يتحقق على أرض الوطن، في ظل نهج رسمه الآباء المؤسسون، وسار عليه أصحاب السمو حكام الإمارات؛ ليحققوا الصعب، ويحطموا الأرقام القياسية في كافة المجالات، لتتبوأ الإمارات مركزاً مرموقاً بين الدول.

الذكاء القيادي

وقال إبراهيم الشحي، إن هذه القرارات مثال حي على أن دولة الإمارات قاهرة المستحيل، وبمنزلة خطوة استباقية تتوافق مع صفات قيادة دولة الإمارات المتفردة في الذكاء القيادي واستشراف المستقبل، فعندما تتعايش القيادة مع المواطنين ليشعروا بشعورهم ويكتشفوا أحلامهم ويعايشوا واقعهم، عندها تكون النتائج كالتي نرى ونسمع.. ازدهار في ازدهار.

راشد بن حميد: تترجم رؤية قادة وتطلعات شعب عظيم

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن دولة الإمارات مازالت تبهر العالم بخطواتها الريادية ومشاريعها الاستثنائية، مؤكداً أن إطلاق «وزارة اللامستحيل» ترجمة لرؤية قادة أعزاء وتطلعات شعب عظيم، كما أنها نهج جديد يستقي منه العالم دروساً عظيمة في بناء الأوطان وإسعاد الشعوب.

وأضاف: «إن كلمة مستحيل محذوفة من قاموس الإماراتيين، ذلك ما تؤكده الصحراء التي تحولت إلى مساحات خضراء واسعة، ذاك ما تراه في وطن سبق بتطوره دولاً عمرها مئات السنين، في أبراج تعانق عنان السماء فخراً، في طموح الشباب، في الفضاء الذي ينتظرهم ليعلن قصة الإماراتيين من بقعة لم يرها بشر».

عبدالله النعيمي: الاستثمار بجيل المستقبل

أشاد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنظومة العمل الجديدة والتي تتضمن ولأول مرة وزارة اللا مستحيل وزارة غير تقليدية، تستهدف الملفات الوطنية المهمة، وبناء أنظمة حكومية للمستقبل، موضحا أن الوزارة الأولى من نوعها عالمياً تستهدف الاستثمار بجيل المستقبل، وتغير مفهوم العمل الحكومي، ما من شأنه تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد الوزير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتميز برؤية استشرافية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارات في طريقها لتحقيق الرؤية 2021.