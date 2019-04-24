أرباح قياسية لبنوك دبي فوق 5 مليارات بنمو 16٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حقق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية خلال الربع الأول؛ حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 1,35 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة ب1,21 مليار خلال فترة المقارنة السنوية. وجاء هذا الارتفاع المستمر في الربحية؛ نتيجة للنمو المتواصل لإجمالي الدخل للبنك، وتحسن الكفاءات.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 3,4 مليار، بزيادة 26% مقارنة ب 2,69 مليار، فيما حققت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية إلى 2,3 مليار درهم بزيادة 17%.

استقرت المصاريف التشغيلية عند 599 مليون درهم مقارنة ب 590 مليوناً في الربع الأول من عام 2018. كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة ليصل إلى 1,7 مليار بزيادة 24%. وواصل معدل الكُلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 28.1% مقارنة ب 28.3% في نهاية عام 2018. ونما هامش صافي الربح ليصل إلى 3.19%، مما يعكس التركيز على ربحية الاكتتاب.

جذب المستثمرين

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموه، متجاوزاً 400 مليار دولار في أعقاب الإصلاحات الهيكلية الناجحة، وتعزيز السياسات المالية، إضافة إلى النمو في القطاعات غير النفطية. ويساهم تنفيذ المبادرات المتنوعة لجذب المستثمرين والشركات، في تمهيد الطريق نحو النمو المستدام في دولة الإمارات خلال السنوات القادمة».

وأضاف: «يبقى القطاع المصرفي راسخاً مع وجود رسملة قوية، إلى جانب الارتفاع في الربحية. ويستمر بنك دبي الإسلامي في التقدم؛ حيث استطاع تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، مع نمو إجمالي الدخل 26 %، مدفوعاً بنمو قوي وثابت على مستوى أعمالنا. ويعود التفاؤل إلى السوق العالمية مجدداً كما يتضح من خلال مؤشر الأداء الإيجابي، إضافة إلى الزيادة في حجم التجارة في الأسواق المالية لدولة الإمارات منذ بداية العام».

التمويلات والموجودات

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ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 179.3 مليار درهم، بزيادة 2.0% مقارنة ب 175.9 مليار بنهاية 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 226.5 مليار، بزيادة 1.3% مقارنة ب 223.7 مليار بنهاية 2018.

ولا تزال جودة الموجودات من نقاط القوة للبنك؛ حيث استقر معدل التمويلات غير العاملة عند 3.4%. وبلغ معدل تغطية المخصصات 112%، فيما وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 149%.

وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع المتعاملين 2.3% إلى 159.2 مليار درهم مقارنة ب 155.6 مليار بنهاية 2018، واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 53 مليار درهم بنهاية الربع الأول. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%.

وبلغت التمويلات المصرفية للشركات 102 مليار درهم، في حين بلغت التمويلات المصرفية للأفراد قيمة 40 مليار درهم، مدعومة بتمويلات جديدة بلغت قيمتها ما يقارب 3.5 مليار درهم. وبقي التركيز على العقارات التجارية ضمن التوجه، عند نسبة تقارب 19%.

وما تزال مستويات رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، ووصلت نسبة رأس المال من الشق الأول 12.8%، مما يفتح مجالاً كبيراً للنمو في ظل معايير بازل 3 الجديدة. وارتفاع العائد على الموجودات إلى 2.44% والعائد على حقوق المساهمين إلى 18.5%، تماشياً مع التوجيهات.

الهاملي: النفط والمبادرات تعزز النشاط





قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: «تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها منذ بداية هذا العام. وسيعزز هذا الأمر، إلى جانب مبادرات التحفيز، من النشاط الاقتصادي في الإمارات كما سيقوي مستويات الإنفاق العام .» وأضاف: «مع تقدم التقنية الرقمية والابتكار في القطاع المالي، فإن «دبي الإسلامي» يؤكد أنه سوف يسعى لأن يكون في طليعة هذه المستجدات من خلال إطلاقه لمختبر رقمي، سيكون موطناً للابتكار والتقدم الرقمي بالنسبة للبنك.»

شلوان: نمونا مرادف لاقتصاد الإمارات



قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «نمونا مرادف لنمو دولة الإمارات، وقد أثبتنا ذلك من خلال نتائجنا السنوية والفصلية على حد سواء؛ حيث يواصل بنك دبي الإسلامي إنجازاته في جميع المجالات؛ من خلال تطوير نموذج أعماله باستمرار وفقاً لاحتياجات قاعدة متعامليه المزدهرة».

وأضاف: «تبقى الكفاءة والعائدات جزءاً رئيسياً من خطط النمو لدينا كما يتضح من نمو صافي هامش الربح إلى 3.19%».