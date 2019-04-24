جائزة تريم وعبدالله عمران تعلن أسماء الفائزين في دورة 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاني عوكل

فاز الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في حقل المقال الصحفي ضمن حقول جائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية الست في دورتها السادسة عشرة لعام 2018 عن مقاله في جريدة الاتحاد تحت عنوان «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات».

فازت بوابة العين الإخبارية التي يرأس تحريرها الدكتور علي راشد النعيمي في حقل الصحافة الإلكترونية، حيث استحدث «الحقل» في دورة العام 2018 بديلاً عن الكاريكاتير الصحفي بهدف تطوير الجائزة ومواكبة متطلبات المهنة والتحولات التي تشهدها الصحافة في الفضاء الإلكتروني.

كما فازت الزميلة مروة محمد حسين من مجلة «كل الأسرة» التي تصدر عن دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر، في حقل الحوار الصحفي، حيث أجرت حواراً شاملاً مع الفريق ضاحي خلفان، التزمت فيه بالموضوعية والمعايير المهنية في أصول الحوارات الصحفية.

وفي حقل التحقيق الصحفي فاز الزميل أشرف جمال من جريدة الإمارات اليوم عن موضوع «منصات قطرية تنشر أكاذيب في الفضاء الإلكتروني»، ركز فيه على سلامة بنية التحقيق في المقدمة والمتن والخاتمة، والتزم بالحيادية والجودة الصحفية.

وفاز الزميل كمال قاسم من صحيفة «جلف توداي» الناطقة بالإنجليزية في حقل التصوير الصحفي عن صورة احترافية تظهر بيئة الإمارات وجمالها الطبيعي. واستبعدت الأعمال المشاركة في حقل العمود الصحفي لقلة المشاركات وضعفها.

ويعتبر الدكتور جمال سند السويدي، أحد الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي بالإمارات، حيث يكتب بشكل منتظم في صحيفة الاتحاد، وله العديد من المقالات الفكرية والثقافية المتنوعة التي تلتزم بعناصر المقال، فضلاً عن إلقائه الضوء على مختلف الإشكاليات والتزامه الموضوعية وسلاسة الأسلوب.

كما تعتبر بوابة العين الإخبارية، واحدة من المواقع الإلكترونية الرائدة في نشر الأخبار الموضوعية سواء في الإمارات وخارجها، حيث يعتمد خطها التحريري على الحيادية والموضوعية في الطرح، وفي غضون أعوام قليلة تمكنت من تثبيت اسمها بين أهم المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية والإقليمية.

وبلغ عدد المشاركات في الدورة الحالية للجائزة 120 مشاركة، سجّل فيها حقل التحقيق الصحفي أكبر عدد من المشاركات بلغ 50 مشاركة، يليه حقل الحوار ب35 مشاركة، ثم 13 مشاركة للمقال و12 للتصوير و10 للعمود الصحفي.

الصحافة بخير

وهنأ خالد عبدالله تريم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، الفائزين في حقول الجائزة، واعتبر هذا التكريم دليلاً على أن الصحافة بخير وتمضي إلى آفاق أوسع بمسؤولية ومهنية عالية، وهي شريك في المسؤولية الاجتماعية ويتجاوز دورها نقل الخبر إلى كونها مرآة للمجتمع.

وقال إن الصحافة الإماراتية تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة ومختلف أفراد المجتمع، وستبقى مصدراً للأخبار الرسمية والمتنوعة وعنوان اهتمام الجمهور في الإمارات بحركة تطوره، مشيراً إلى أن تخصيص جوائز مادية ومعنوية تحتفي بإنجازات الصحفيين وقدراتهم المهنية، يحفز على التنافس فيما بينهم في بيئة تدعم الصحافة وتمتلك العديد من الأسماء الصحفية والثقافية اللامعة.

وأضاف أن مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، تحرص على تطوير الجائزة حتى تواكب التطور المتسارع في عالم الصحافة، حيث جرى استحداث حقل الصحافة الإلكترونية، بديلاً عن الكاريكاتير الصحفي، إيماناً بأن المنصة الصحفية الإلكترونية وسيلة إخبارية فاعلة ومؤثرة وتحظى بقراءة ومتابعة مختلف شرائح المجتمع.

وعن موضوع توسيع نطاق الجائزة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح خالد عبدالله تريم أن أغلب المشاركات مقدمة من الصحفيين العاملين في مؤسسات صحفية داخل الإمارات، في حين شارك عدد قليل من صحفيي دول مجلس التعاون، داعياً الجميع إلى تقديم مشاركاتهم في الدورة المقبلة للجائزة الصحفية.

واستطرد أن مجلس أمناء المؤسسة، يدرس مقترحات بشأن تغيير بعض حقول الجائزة في الدورة السابعة عشرة، حرصاً منه على توسيع باب المشاركة فيها، وهو منفتح على كافة الاقتراحات من جانب الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية من أجل التطوير المستمر للجائزة.

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لجنة التحكيم

واجتمعت لجنة تحكيم الجائزة الصحفية المؤلفة من عائشة سلطان مدير عام دار «ورق» للنشر والتوزيع والدكتور محمد عايش رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الأمريكية في الشارقة ومحمد المزعل مدير تحرير «جلف نيوز»، في الخامس عشر من إبريل 2019 بمقر مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية بدار ”الخليج 365” في الشارقة، وفحصت الأعمال المقدمة وتأكدت من مطابقتها الشروط والمعايير التي تمكّن صاحب المشاركة من الفوز بالجائزة، كأن يعتمد أسلوباً متميزاً وحبكة صحفية ماكنة في الكتابة ويوازن بين دقة المعلومات وسلامة المحتوى ودسامة المضمون وبين توفر عناصر كتابة الجسم الصحفي وخلوه من الأخطاء اللغوية والإملائية، فضلاً عن توفير إحصائيات تخدم المنتج الصحفي وتحقق له الأفضلية بين الأعمال المقدمة من نفس حقله.

توزيع الجائزة

وتوزع الجائزة الصحفية على الفائزين في حقولها صباح السبت 27 إبريل 2019 في مقر جريدة الخليج بالشارقة، تزامناً مع إطلاق جلسات المؤتمر السنوي التاسع عشر لمركز الخليج للدراسات تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. المكانة والتمكين».

ويلقي كلمة الافتتاح الرئيسية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يتبعها كلمة ترحيبية يلقيها خالد عبدالله عمران تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ثم كلمة لعائشة عبدالله عمران تريم رئيس تحرير صحيفة «جلف توداي».

ويشارك في المؤتمر مسؤولون وباحثون مهتمون وأكاديميون وطلبة، ويبحث في جلسات متنوعة تناقش عناصر سياسات تمكين المرأة الإماراتية وأدوات التمكين من تشريعات وقوانين وتعليم وإعلام وغيرها، فضلاً عن دور المرأة في المحافل الدولية وجلسة المائدة المستديرة التي تبحث في آفاق عمل المرأة في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة.