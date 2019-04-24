«مدى».. شعار مهرجان الفنون الإسلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، «مدى» شعاراً للدورة الثانية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، الذي سينطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت اللجنة التنظيمية اختارت الشعار الجديد بعد سلسلة من المسميات الفنية، لما تمثله المفردة «مدى» من قدرة على منح الفنان المخيلة، والقدرة على إنجاز الأعمال وفق مفهوم الفن الإسلامي.

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وبحسب تعريف اللجنة للشعار؛ فإن المدى حيّزٌ ومجالٌ مفتوح إلى ما لا نهاية، يحيل إلى التأمل والانطلاق نحو عوالم بصرية تتوارى وراء المكان، كأن ترى الصورة وأنت مُطبق العينين، وهذا فعل تخيّل، وليس أقدر من المخيّلة على استدعاء كل جميل غائب، وغير مكتشف.

وقال محمد القصير مدير المهرجان: «تواصل الدائرة النهج الثقافي والفني الذي أسّسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكان المهرجان منذ أن انطلق قبل واحد وعشرين عاماً، واحداً من تلك الأسس، وبناءً على الرؤية الفنية الواسعة ستتم دعوة الفنانين من مختلف دول العالم، لمشاركة الراغبين منهم بأعمالهم في فعاليات المهرجان وأنشطته المختلفة التي تقام سنوياً في الشارقة، لاختيار ما يتناسب منها للمشاركة، ويشترط في العمل المشارك التعبير عن شعار المهرجان».

وحول شعار الدورة المقبلة، ذكر مدير المهرجان: «يشارك الشعار في التأكيد على ما يمنحه المدى من مخزون فني كبير لأي فنان، لا بوصف المدى ذا دلالة مكانية فحسب، بل في حضوره الزمني، والثقافي، والتاريخي، الأمر الذي يمنح التجهيز عمقاً فنياً، وهو ما يتجلّى في الفنون الإسلامية، إذ تتميز بالعمقية في مداها غير المحدود».