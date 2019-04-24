العالم في أبوظبي بعدسات أوائل المصورين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

يُطلق متحف اللوفر أبوظبي غداً معرضه العالمي الرابع في الموسم الثقافي «تبادُل فتفاعُل» تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842-1896».

ويسلط المعرض الضوء على تطوّر التصوير الفوتوغرافي منذ اختراعه، وذلك عبر مجموعة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات المسافرين والبحارة في الشرق الأوسط والأمريكتين وإفريقيا وآسيا والهند.

ويبيّن المعرض، الذي يستمر حتى 13 يوليو/‏‏‏‏‏تموز المقبل، كيفية انتشار فن التصوير بصفته وسيلة للعرض والتوثيق وأداة لاكتشاف العالم والثقافات والأشخاص، عبر مجموعة واسعة تضم أكثر من 250 صورة من أولى الصور في التاريخ، والتي تم التقاطها ما بين عامي 1842 و1896.

المعرض يُنظّم بالتعاون مع متحف كيه برانلي- جاك شيراك ووكالة المتاحف الفرنسية، تحت رعاية بنك الشارقة، ويشمل مجموعة من أولى الصور الفوتوغرافية الملتقطة خارج أوروبا. تشمل الأعمال المعروضة صوراً استثنائية مُعارة من متحف كيه برانلي - جاك شيراك، والمكتبة الوطنية الفرنسية، والمتحف الوطني للفنون الآسيوية - جيميه ومتحف أورسيه والجمعية الجغرافية الفرنسية والمتحف الوطني للخزف - سيفر وليموج. وعملت على تنسيق المعرض كريستين بارت، رئيسة وحدة تراث المقتنيات الفوتوغرافية في متحف كيه برانلي - جاك شيراك.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «انطلاقاً من مهمة «اللوفر أبوظبي» في إظهار جوهر الإنسانية، وبما أن التصوير الفوتوغرافي يُعتبر من أهم الوسائل التي ساهمت في توثيق التاريخ والحضارات، فإن المعرض يعزز من مساعي المتحف المستمرة لتقريب العالم من بعضه بعضاً وعكس تنوع ثقافات العالم في مدينتنا، إذ يعطي المعرض بعداً مميزاً للمشهد الثقافي النابض في العاصمة، متيحاً للزوار استكشاف حقائق تاريخية عن وجهات ومناطق عديدة من العالم عبر عدسات المسافرين في القرن التاسع عشر».

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ونظمت جولة للصحفيين والإعلاميين أمس في متحف اللوفر أبوظبي قدمت خلالها كريستين بارت، منسقة المعرض، شرحاً مفصلاً عن المعرض وطريقة اختيار الصور وكيف كان التصوير آنذاك وإسهاماته في تشكيل نظرة العالم حول الأشخاص والثقافات في القرن التاسع عشر.

وقال مانويل راباتيه، مدير «اللوفر أبوظبي»: يتشرف المتحف باستضافة معرضه الفوتوغرافي الأول في إطار موسمه الثقافي «تبادُل فتفاعُل». يرسم المعرض مسيرة تطوّر التصوير الفوتوغرافي ليقدّم للزوار تحت قبّة المتحف قصص المصورين الذين جاؤوا من كل أنحاء العالم.

وأشارت د.ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في «اللوفر أبوظبي»، إلى أن «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842- 1896» أول معرض متخصص بالتصوير الفوتوغرافي يقدمه المتحف، ويتيح للزوار اكتشاف أولى الصور في التاريخ من مناطق مختلفة حول العالم.

وقال ستيفان مارتين، رئيس متحف كيه برانلي- جاك شيراك:«يشكل المعرض وقفة مهمة بتاريخ الشراكة بين المتحف و«اللوفر أبوظبي». ويستعرض المعرض، عبر مجموعة نادرة من الصور من متحف كيه برانلي- جاك شيراك وقطع أخرى استثنائية مُعارة، كيفية انتشار التصوير، بمختلف جوانبه، خاصة الجوانب التقنية والاجتماعية والثقافية».

ورش وأفلام وعرض موسيقي

يستضيف متحف اللوفر- أبوظبي، على هامش المعرض مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والثقافية المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي، منها ورش عمل وعروض لأربعة أفلام وحوار وعرض موسيقي بعنوان «في أرض صيادي الرؤوس» مستوحى من الفيلم الذي أخرجه المصور وعالم الأعراق إدوارد إس كورتيس، غداً وبعد غد.

يقدّم العرض الموسيقي السينمائي الفنان الفرنسي رودولف بورجيه ويعكس فيه رؤيته لأحد أجمل الأفلام الصامتة. ويمزج الفنان بين الموسيقى الأمريكية الأصيلة والإلكترونية، ويرتجل في عزف موسيقى هذا الفيلم الرائع والنادر من سنة 1914، الذي يعد نسخة أمريكية أصيلة عن «روميو وجولييت».