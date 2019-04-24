هيئة كبار العلماء: إعدام الإرهابيين يردع المفسدين في الأرض

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا- بحق من ثبت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم للفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وغير ذلك من الجرائم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث قد كفلت تحقيق العدالة، وهي تحقق مصالح العباد، وتصون أمنهم واستقرارهم، وتردع المفسدين في الأرض.

وأضافت: إن أرباب الفكر الضال قد ارتكبوا أعمالا إرهابية بحق الآمنين المطمئنين، وإن هذه الأحكام الصادرة بحقهم تكفل بإذن الله ردع كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بالإرهاب، في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

خط أحمر

وفي سياق متصل دشّن المغردون في السعودية هاشتاق #تنفيذ_القصاص_علي_37_ارهابيا، والذي تصدر الأكثر تداولًا على تويتر.

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وغرد الامير سطام بن خالد آل سعود قائلًا:"تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف.. وهذه رساله لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن ومقدرات الوطن وإشاعة الفوضى والفتنة

حفظ الله وطننا وولاة أمرنا وأبناء الوطن".

وغرد أحدهم قائلًا: " يوم تاريخي يتسجل باسم السعودية.. لا مكان لمحاربين ديننا ودولتنا بيننا حتى ولو كان منا.. الخاين ماله مكان بيننا.. الخاين مصيره السيف الاملح".

وغرد آخر قائلًا: "من أجل أمن الوطن.. لاتسامح ولاتصالح مع الإرهاب ابدا".

واتفق المغردون على أن أمن الوطن "خط أحمر".