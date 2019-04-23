شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التونسية: القضاء على إرهابى فى عملية عسكرية استباقية بمنطقة الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية بأنه تم مساء اليوم،الثلاثاء، القضاء على إرهابي في منطقة الكاف، وذلك في إطار تنفيذ عملية عسكرية استباقية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه لم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه، مشيرة إلى أنه كان بحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف، ومتفجرات وأغراض أخرى، كما لاتزال العملية العسكرية متواصلة.
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