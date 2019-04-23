فنان تركي يقيم حفلا موسيقيا شمالي سوريا

أعزاز / مراسلون / الخليج 365

استضافت المناطق المحررة شمالي سوريا، الثلاثاء، حفلة موسيقية للمطرب التركي مراد ككيللي، بمشاركة 5 آلاف طفل وعائلاتهم.

وأقيم الحفل برعاية هيئة الإغاثة التركية "IHH"، بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، في مخيم سجّو قرب مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا.

وإلى جانب 5 آلاف طفل سوري وعائلاتهم، شارك في الحفل نائب والي "كليس" التركية هاقان ياوز أردوغان، ومسؤولون في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ومديرية التربية في ولاية "كليس".

Advertisements

وفي حديث للأناضول، قال "ككيللي" إنه سعيد لإقامته حفلة في أعزاز، وإن الفكرة راودته خلال زيارة أجراها إلى المنطقة قبل نحو شهر.

وأضاف أن الأطفال كانوا أكثر تضررا خلال الحرب السورية، وأن سكان المنطقة عموما يعانون ظروفا معيشية صعبة.

وأشار "ككيللي" إلى أنه رغب من خلال هذه الحفلة، في مشاركة الأطفال السوريين الفرحة التي يعيشها قرناؤهم في تركيا بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

وقدم شكره إلى جميع المسؤولين في هيئة الإغاثة التركية، الذين ساهموا في تنظيم الحفلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.