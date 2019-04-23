بريطانيا تدعو المجتمع الدولي لتوحيد صوته لوقف إطلاق النار في طرابلس

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

أعربت بريطانيا، الثلاثاء، عن "القلق العميق"، إزاء الاشتباكات المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية المجتمع الدولي إلى "توحيد صوته في الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

جاء ذلك في تصريح لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، مارك فيلد، نشرته سفارة بريطانيا لدى ليبيا على حسابها بموقع "تويتر".

وقال الوزير البريطاني، إن بلاده "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات المستمرة في طرابلس، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين".

وأضاف: "من الأهمية توحيد صوت المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف المحادثات السياسية".

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وفشلت بريطانيا خلال أكثر من جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت لمناقشة الأوضاع في ليبيا، في إصدار موقف موحد لحث الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار؛ وذلك بعد معارضة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضًا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب) وقائد قوات مجلس النواب بالشرق خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.