مسؤولة أمريكية تحث على سرعة تشكيل حكومة مدنية في السودان

الخرطوم / الخليج 365

حثت مسؤولة أمريكية على سرعة تشكيل حكومة مدنية في السودان، خلال لقاء جمعها برئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بالخرطوم.

وقالت ماكيلا جيمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية المعنية بالسودان وجنوب السودان، إن "الوقت يمر ما يستوجب الإسراع في تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع".

وأِضافت ماكيلا "أن اللقاء ناقش موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشارت إلى أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية ينقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب.

وأعربت ماكيلا عن استعداد بلادها الاستمرار في الحوار مع المجلس العسكري خلال الفترة القادمة ودعمه لخيارات الشعب السوداني.

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ووصلت ماكيلا جيمس والوفد المرافق لها، إلى العاصمة الخرطوم، الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأمس الإثنين، أجرت ماكيلا جميس مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية السودانية، إلهام شانتير، الأوضاع في السودان.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.