"الوفاق" الليبية: قوات حفتر قتلت 6 مهاجرين جنوبي طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله - نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية نظيرتها التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، بقتل 6 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 11 آخرين، خلال هجوم على مركز إيواء جنوبي العاصمة طرابلس، الثلاثاء.

وتشهد طرابلس (غرب) معارك مستمرة، منذ أكثر من أسبوعين، إثر إطلاق قائد قوات الشرق الليبي، حفتر، عملية عسكرية، للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية (تابعة لحكومة الوفاق)، للأناضول، إن "قوات حفتر هاجمت اليوم مركزا للهجرة غير الشرعية في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس".

وأضاف المجعي أن "الهجوم أسفر عن مقتل 6 مهاجرين وإصابة 11 آخرين، وهو هجوم انتقامي وغير مبرر".

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وفي نيويورك، قال استيفات دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أبلغونا بأن مركز قصر بن غشير في طرابلس تم انتهاكه من جانب مسلحين (لم يحدد هوياتهم)".

وأضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي: "يوجد في المركز حوالي 890 لاجئا ومهاجرا. وتوجد تقارير غير مؤكدة عن إصابات متعددة".

وشدد على أن "المجتمع الإنساني يتابع الوضع من كثبت، لتقديم المساعدة في أقرب وقت يمكن فيه الوصول إلى المنطقة".

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