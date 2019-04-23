أعزاز السورية تحتفل بعيد الطفولة

أعزاز / عمر قوباران، براق قراجه أوغلو / الخليج 365

نظمت مديرية التربية والتعليم في ولاية كيلس التركية، الثلاثاء، فعاليات خاصة للأطفال السوريين، احتفالا بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، في مدينة أعزاز السورية.

وشارك في الاحتفال عدد كبير من طلاب مدرسة الأقصى وأولياء الأمور، بالإضافة إلى نائب والي كيلس هاكان ياووز أردوغان.

وخلال الاحتفال تم تنظيم العديد من برامج الترفيه والألعاب إلى جانب مسابقات وأنشطة أخرى.

Advertisements

وأعرب محمد حوراني مدير التعليم الوطني في أعزاز لمراسل الخليج 365، عن سعادته بفرحة الأطفال. مؤكدا أن عيد الطفولة فرصة جيدة لإزالة الآثار السلبية الناتجة عن هجمات النظام السوري.

وقدم حوراني بالغ شكره للحكومة التركية التي سعت لترميم المدارس السورية وإعادة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية، ورسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.

بدوره، أعرب الطالب محمد اليوسف عن سعادته بالاحتفال، قائلا "نحن سعداء للغاية اليوم، وأمضينا وقتا مليئا باللعب والمرح، وأقدم شكري لكافة الشعب التركي في هذا اليوم".

وتحتفل تركيا، في 23 أبريل/ نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة، احتفالا بالعيد، وتعم الفرحة على وجوه كل من الكبار والصغار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.